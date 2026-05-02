ゴールデンウイーク5連休初日の2日、各交通機関は帰省客や旅行客で朝から混雑しました。

5連休初日の2日、各新幹線の下りの混雑はピークとなっていて、東北・北陸新幹線などの自由席乗車率は、午後以降も100％を超える列車がありました。東海道新幹線「のぞみ」は3日午前の列車もほぼ満席となっています。

──おじいちゃんとおばあちゃんに会えるの楽しみ？

新潟へ向かう家族

子ども「初めて会うから…」

男性「生まれて初めてあいます」

長野へ行く人

「日本一人気なサウナと言われている場所で、自然が周り豊かで、湖にそのままダイブできたり。日々の鬱憤（うっぷん）を晴らしに」

また成田空港では、2日は、5万人以上が出国することになっています。

中国へ行く家族

「上海ディズニーランドに行きます。ズートピアが子どもが好きなので、そのズートピアエリアを中心に」

フィリピンへ行く家族

「アイランドホッピングしたり、海に潜って観察したりする。ウミガメとか見られたらいいな」

高速道路の下りは午前中、20キロを超える渋滞が各地で発生しました。

午後には落ち着きましたが、3日も朝から下りは混雑する見通しで、NEXCO東日本などによりますと、中央道では最大40キロ、東北道や関越道では最大25キロの渋滞が見込まれています。