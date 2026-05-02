猫への『誤ったおやつの与え方』で起こるトラブル 1.栄養バランスが崩れて体調不良に 結論から言うと、おやつの与えすぎは猫の健康バランスを簡単に崩してしまいます。なぜなら、猫に必要な栄養は本来「総合栄養食」のように偏らない主食で整えられているからです。 たとえば「ちょっとだけならいいよね」と毎日おやつを追加していると、主食を残すようになることがあります。 人でいうと、お菓子ばかり食べ