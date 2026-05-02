猫への『誤ったおやつの与え方』で起こるトラブル

1.栄養バランスが崩れて体調不良に

結論から言うと、おやつの与えすぎは猫の健康バランスを簡単に崩してしまいます。なぜなら、猫に必要な栄養は本来「総合栄養食」のように偏らない主食で整えられているからです。

たとえば「ちょっとだけならいいよね」と毎日おやつを追加していると、主食を残すようになることがあります。

人でいうと、お菓子ばかり食べてご飯を残す状態に近いでしょう。その結果、タンパク質やビタミンが不足し、毛並みの悪化や元気の低下につながります。

食の細い猫ほど、主食はあまり食べずにおやつで満足してしまうケースも多いです。「今日は食べてくれたから安心」と思っても、それがおやつ中心になってしまうと本末転倒。おやつはあくまで「プラスα」と意識することが大切です。

2.肥満や生活習慣病の原因になる

おやつの誤った与え方で最も多いトラブルが肥満です。理由はシンプルで、おやつはカロリーが高く、少量でもエネルギー過多になりやすいからです。

たとえば、可愛くおねだりされるとつい「もう一個だけ」とあげたくなります。その積み重ねが1日、1週間と続くと、気づかないうちに体重が増えていきます。

抱っこしたときに「あれ、ちょっと重い？」と感じた頃には、すでに肥満の入り口に立っていることも少なくありません。

猫の肥満は見た目の問題だけでなく、関節や心臓への負担、糖尿病などのリスクも高めます。室内飼いの猫は運動量が限られているため、食事管理がより重要です。おやつは「ごほうび」であって「日常食」として与えすぎないように注意しましょう。

3.問題行動を強めてしまう可能性がある

意外と見落としがちなのが、おやつが原因で行動トラブルを招くケースです。

猫は「行動と結果」を結びつけて覚えるため、与え方によっては望ましくない学習をしてしまいます。

たとえば、夜中に鳴いたときにおやつをあげると、「鳴けばもらえる」と覚えてしまいます。すると猫によっては次の日も、そのまた次の日も同じ行動を繰り返すことが多くなるでしょう。

「静かにしてほしいから」と思って与えてしまうと、猫にとっては成功体験が積み重なってしまうのです。

また、キッチンでおねだりするたびに与えていると、調理中に足元にまとわりつくようになることもあります。

かわいい反面、転倒やケガなどの危険もあるため注意が必要です。おやつは「しつけの補助」として使う意識を持つと、こうしたトラブルを防ぎやすくなります。

おやつの適切な与え方とは？

おやつを安全に楽しむためには、「量・頻度・タイミング」を意識することが大切です。

まず量は、1日の総カロリーの10％程度が目安とされています。ざっくり言えば、「ほんの少しで十分」という感覚です。袋に記載されている給餌量も参考になりますが、主食の食べ具合に応じて調整しましょう。

頻度は毎日でなくても問題ありません。むしろ「特別感」を持たせることで、しつけやコミュニケーションに活かしやすくなります。週に数回、またはごほうびとして使うくらいがちょうど良いでしょう。

タイミングも重要で、基本は「良い行動をした直後」に与えるのが理想です。たとえば爪切りを我慢できたときや、呼んだら来てくれたときなどが適しています。逆に、要求鳴きや問題行動の最中に与えるのは避けたいところです。

おやつは猫への「愛情表現の一つ」ですが、ルールを決めてこそ安心して続けられます。

まとめ

猫におやつをあげる時間は、何気ない日常の中でも特別で、思わずたくさんあげたくなってしまうものですよね。

ただ、その「ちょっとした積み重ね」が、体調不良や肥満、さらには困った行動につながることもあると知っておくことが大切です。

おやつは決して悪いものではなく、与え方次第で愛猫との絆を深めてくれる存在でもあります。

ポイントは、「あげすぎないこと」と「意味を持たせること」です。ほんの少量を、ごほうびとして適切なタイミングで与えるだけで、猫にとっても満足度はしっかり得られます。

かわいいからこそ甘やかしすぎず、長く元気でいてもらうための工夫を心がけたいですね。日々のおやつ時間を、安心して楽しめる習慣にしていきましょう。

(獣医師監修：葛野宗)