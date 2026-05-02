最後まで攻撃の手を緩めなかった。５月２日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、J３の愛媛FCはJ２の徳島ヴォルティスと敵地で対戦した。注目の四国ダービーで、アウェーチームは27分に黒石貴哉の得点で先制すると、38分に前田椋介が加点し、２−０で前半を終える。迎えた後半は４得点。48分に日野翔太、69分に斉藤涼優、73分に山口太陽、86分に樺山諒乃介がネットを揺らした。 １