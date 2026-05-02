「なんじゃ６−０って」「何が起こった？」愛媛がダービーで圧巻のゴールショー！「やばすぎる」「大木サッカー最高」などファン歓喜
最後まで攻撃の手を緩めなかった。
５月２日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、J３の愛媛FCはJ２の徳島ヴォルティスと敵地で対戦した。
注目の四国ダービーで、アウェーチームは27分に黒石貴哉の得点で先制すると、38分に前田椋介が加点し、２−０で前半を終える。
迎えた後半は４得点。48分に日野翔太、69分に斉藤涼優、73分に山口太陽、86分に樺山諒乃介がネットを揺らした。
１試合で６得点は今季初。破格の得点力を見せた愛媛に、SNS上では「最高です」「大したもんやん」「なんじゃこの６−０って」「何が起こったの？？」「最高すぎるでしょ」「やばすぎる！！」「普通に面白かったし、強かった」「大木サッカー最高！」といった声があがった。
試合後のフラッシュインタビューで、大木武監督は「良かったです。サポーターが来てくれたので、みなさん、徳島から愛媛まで笑って帰ってもらえるのが、一番嬉しいですね」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
【画像】日向坂や乃木坂の人気メンバー、ゆうちゃみ、加護亜依ら豪華タレント陣が来場、Jリーグのスタジアムに華を添えるゲストを特集
５月２日に行なわれたJ２・J３百年構想リーグ地域リーグラウンドWEST-A第14節で、J３の愛媛FCはJ２の徳島ヴォルティスと敵地で対戦した。
注目の四国ダービーで、アウェーチームは27分に黒石貴哉の得点で先制すると、38分に前田椋介が加点し、２−０で前半を終える。
迎えた後半は４得点。48分に日野翔太、69分に斉藤涼優、73分に山口太陽、86分に樺山諒乃介がネットを揺らした。
１試合で６得点は今季初。破格の得点力を見せた愛媛に、SNS上では「最高です」「大したもんやん」「なんじゃこの６−０って」「何が起こったの？？」「最高すぎるでしょ」「やばすぎる！！」「普通に面白かったし、強かった」「大木サッカー最高！」といった声があがった。
試合後のフラッシュインタビューで、大木武監督は「良かったです。サポーターが来てくれたので、みなさん、徳島から愛媛まで笑って帰ってもらえるのが、一番嬉しいですね」とコメントした。
構成●サッカーダイジェストWeb編集部
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