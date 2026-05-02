お笑いコンビ・サンドウィッチマンが２日、ニッポン放送のラジオ番組「サンドウィッチマン ザ・ラジオショーサタデー」で、体調不良のため休養を発表したバナナマンの日村勇紀について語った。

所属事務所は先月２８日、日村が当面の間、休養することを発表した。これについてサンドウィッチマンの伊達みきおは「ネットニュース見てると、結構不安を煽ってるニュースが多い」と指摘した。

伊達がこう言うのは理由がある。先週の同番組で伊達が「連絡してみたんですけど、ちょっと休んでいるのかな。まだなんの返信もない」と話したところ、この発言がネットニュースになった。それが「不安を煽るニュース」だと指摘したのだ。

先週の発言について伊達は「『連絡来ないんだよね』ということを言っちゃったじゃない？ あの後、返信来てんのよ。すぐ。で、なんだったら昨日、３〜４回メールしてんのよ。日村さんと。『ゴルフ行こうね』っていうぐらいのやり取りもしてるわけですよ」と、現在の日村の状況を明かした。

さらに伊達が「だからみなさん、そんなにね、不安にね、煽らないでほしい」と話すと、相方の富澤たけしは「だからお前が連絡取れないとか言うからだろ」と指摘。これに対し伊達は「いやだから、あん時は来てなかったわけ」と話していた。