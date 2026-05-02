「12の数字」を専門家が解析60打席ぶりの一発は、打球速度109.8マイル（176.7?／ｈ）、打球角度 28°で本拠地の左翼席に飛び込んだ。ドジャースの大谷翔平（31）は４月27日（日本時間）に行われたカブス戦で、第６号本塁打を含む３安打を記録し、チーム勝利の立て役者となった。「まるで大谷がかつてないほどの長いスランプに陥っていたかのように報じられていますが、データを見ると大谷は元からスロースターターで、55本塁打を記