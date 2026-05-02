18歳の女性の遺体が大分県内の山中で見つかった死体遺棄事件で、警察は先月逮捕した58歳の無職の男を2日、殺人の疑いで再逮捕しました。 殺人の疑いで逮捕されたのは大分市元町の無職、姫野忠文容疑者（58）です。姫野容疑者は今年３月３日、大分市内の自宅で殺意を持って中津市の女性（18）の首をナイフで刺し、殺害した疑いが持たれています。 この事件では3月2日から行方不明となっていた女性が豊後大野市緒方町の山中で遺体