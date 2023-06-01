メットライフ生命の社員が、銀行など36の出向先から2400件以上の内部情報を無断で持ち出していたことが分かりました。これまで情報の無断持ち出しが発覚した生命保険会社の中では、メットライフが最多となります。他の保険会社の商品情報や販売実績などに加え、個人情報も含まれていて社内で共有されていました。