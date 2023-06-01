アメリカのIT大手アップルの2026年1月から3月までの決算は、新型iPhoneの売り上げが好調で大幅な増収増益となりました。4月30日に発表された決算によりますと、売上高は前の年の同じ時期を17％上回り、日本円で約17兆4000億円でした。純利益は19％増と日本円で約4兆6000億円で増収増益となりました。主力のiPhone事業で「17シリーズ」の販売が好調だったほか、アプリ配信「App Store」などのサービス部門の売り上げも増加しました