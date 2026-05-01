お笑いコンビ・カナメストーンが４月２８日放送のテレビ朝日系「ロンドンハーツ」に出演した。「Ｍ−ファイナリストってどんな人？」と題した企画で、王者・たくろうをはじめ、５組が集結。それぞれの働きぶりやプライベートが深掘りされた。昨年のＭ−１で７位となったカナメストーンだが、山口誠は２０１９年に浮気心を試す同番組のハニートラップ企画「ザ・トライアングル」のターゲットに。本命の恋人がいた山口が、ドッ