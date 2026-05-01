私はリサ。意を決して学生時代の友だちオトハに連絡した私。駅前のカフェで会う約束をしました。両親にダイを預けて、不安な気持ちのなか待ち合わせ場所へ。オトハが来てくれるか心配でしたが、ちゃんと来てくれました。私はベビーカーを汚して返したこと、出産祝いのお礼をしなかったこと、これまでの無礼の数々を深く謝罪。いくらかのお金を渡し、弁償の気持ちを伝えました。オトハは驚きながらも謝罪を受け入れ、いったい何があ