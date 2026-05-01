お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが１日、ＴＢＳ系「ひるおび」に生出演。相方の高比良くるまと熱愛が報じられたＭＥＧＵＭＩとニアミスする事態となった。午後の部からの登場となったケムリは、開口一番で「なんか午前中のゲストがＭＥＧＵＭＩさんだったみたいで。なんかワンペアといった感じでスミマセン。よろしくお願いします」と相方の熱愛ネタをブッコミ。ＭＣの恵俊彰は「深い意味はございません」と苦笑だったが