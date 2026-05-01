お笑いコンビ・令和ロマンの松井ケムリが１日、ＴＢＳ系「ひるおび」に生出演。相方の高比良くるまと熱愛が報じられたＭＥＧＵＭＩとニアミスする事態となった。

午後の部からの登場となったケムリは、開口一番で「なんか午前中のゲストがＭＥＧＵＭＩさんだったみたいで。なんかワンペアといった感じでスミマセン。よろしくお願いします」と相方の熱愛ネタをブッコミ。ＭＣの恵俊彰は「深い意味はございません」と苦笑だったが、スタジオは爆笑で包まれた。

その約１時間前には、同じスタジオにＭＥＧＵＭＩの姿があった。恵からは「ＭＥＧＵＭＩさんだけに他人とは思えない。名前がＭＥＧＵＭＩというので、ずっと意識してます」と“同名”を歓迎され、ＭＥＧＵＭＩのプロデュース映画で、イタリア・ファーイースト映画祭出品作「ＦＵＪＩＫＯ」が特集された。

くるまとＭＥＧＵＭＩは今年２月に熱愛が報じられた。その後の囲み取材でくるまは、真相を確かめようとする報道陣に対して恵の名前をあげて、ＭＥＧＵＭＩネタをけむに巻くこともあった。