ホストの身分を隠しマッチングアプリを通じて女性に接近しホストクラブに来店するよう勧誘した疑いで逮捕された20代の男性が不起訴になりました。27歳の男性は、2025年、ホストであることを隠してマッチングアプリで知り合った女性2人にホストクラブに来店するよう誘った風営法違反の疑いで警視庁に逮捕されました。また、マッチングアプリで知り合った別の女性にも違法に客引き行為をした疑いで再逮捕されました。東京地検はこの