【SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス】 5月13日 予約開始 タカラトミーのハイターゲット向けホビーレーベル「T-SPARK」は、フィギュア「SPARK Fig GRANDE ゾイドジェネシス コトナ・エレガンス」を通販サイト「タカラトミーモール」にて5月13日に予約受付を開始する。 本商品はTVアニメ「ゾイドジェネシス」に登場するキャラクタ