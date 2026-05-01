コーセーコスメポートは、スキンケアブランド『クリアターン』と、ボタニカルヘアケアブランド『サロンスタイル ビオリス』から、第2弾となる「ちいかわ」スペシャルパッケージを2026年5月15日（金）より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売する。また、「ちいかわと ”楽しく毎日ケア” キャンペーン」も引き続き実施される。＞＞＞スペシャルパッケージやオリジナルグッズをチェック！（写真31点）『ちいか