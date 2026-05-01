【ちいかわ】「クリアターン」「ビオリス」SPパッケージ発売！ オリジナルグッズがもらえるチャンスも
コーセーコスメポートは、スキンケアブランド『クリアターン』と、ボタニカルヘアケアブランド『サロンスタイル ビオリス』から、第2弾となる「ちいかわ」スペシャルパッケージを2026年5月15日（金）より全国の量販店・ドラッグストアを中心に数量限定で順次発売する。また、「ちいかわと ”楽しく毎日ケア” キャンペーン」も引き続き実施される。
＞＞＞スペシャルパッケージやオリジナルグッズをチェック！（写真31点）
『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
「ちいかわと ”楽しく毎日ケア” 」キャンペーンの第2弾を盛り上げるのは『クリアターン』と『ビオリス』の限定パッケージ。『クリアターン』はパッケージの様々な場所に、ちいかわ、ハチワレが描かれている。ボタニカルヘアケアブランド『ビオリス』には、花々を見つめる、ちいかわ、ハチワレ、うさぎ、モモンガのイラストが描かれており、毎日のスキンケアやヘアケアが楽しくなるようなデザインとなっている。
そして、第1弾に続き、抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施される。
期間内に、対象商品を100円（税込）以上購入したレシートをアップロードし、貯めたポイントを使用して希望賞品コースへ応募することができるキャンペーン。
A賞は「ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース（オリジナルデザイン）」が抽選で50名、B賞は「スパバッグ＋サウナハット（オリジナルデザイン）」が 抽選で100名に、C賞は「メイク BOX＋豪華賞品（オリジナルデザイン）」が抽選で100名に当たる。
また、コーセーコスメポート公式 X（＠kosecosmeport）をフォロー＆リポストで、その場でわかる SNSキャンペーンも引き続き開催。5月10日（日）までは第1弾、5月11日（月）〜6月19日（金）までは第2弾となり、1日10名、合計800名に抽選で「オリジナルデザインQUOPAY 500円分」が当たる。
ぜひこの機会をお見逃しなく。
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『ちいかわ』はイラストレーター・ナガノが描くX（旧Twitter）発の漫画作品。いつも一生懸命なちいかわと友達のハチワレ、うさぎなどの個性豊かなキャラクターたちが繰り広げる、楽しくて、切なくて、ちょっとハードな日々の物語。
グッズ展開、コラボカフェ、企業コラボなど幅広く展開しており、講談社から書籍『ちいかわ なんか小さくてかわいいやつ』が8巻まで発売中。また、2022年4月よりTVアニメ『ちいかわ』がめざましテレビ（フジテレビ系列）にて放送中。2026年7月24日より『映画ちいかわ 人魚の島のひみつ』が公開予定だ。
そして、第1弾に続き、抽選でオリジナルグッズが当たるキャンペーンも実施される。
期間内に、対象商品を100円（税込）以上購入したレシートをアップロードし、貯めたポイントを使用して希望賞品コースへ応募することができるキャンペーン。
A賞は「ビオリス 前髪ホットビューラー＋ケース（オリジナルデザイン）」が抽選で50名、B賞は「スパバッグ＋サウナハット（オリジナルデザイン）」が 抽選で100名に、C賞は「メイク BOX＋豪華賞品（オリジナルデザイン）」が抽選で100名に当たる。
また、コーセーコスメポート公式 X（＠kosecosmeport）をフォロー＆リポストで、その場でわかる SNSキャンペーンも引き続き開催。5月10日（日）までは第1弾、5月11日（月）〜6月19日（金）までは第2弾となり、1日10名、合計800名に抽選で「オリジナルデザインQUOPAY 500円分」が当たる。
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