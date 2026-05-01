県はきょう先月１日時点の推計人口を発表し、県全体では８０年ぶりに９８万人を下回りました。また富山市でも人口が４０万人を割り込みました。県の人口移動調査によりますと、先月１日時点の県全体の推計人口は９８万人を割り込み９７万９６６３人となりました。９７万人台となるのは、１９４６年以来８０年ぶりです。このうち、死亡数と出生数の差である自然減が８６２人、また転出者が転入者を上回る社会減が１２００人でした。