1日は5月の嵐となる中、市街地を雨の中で徘徊するクマが出没しました。世界遺産のお寺も影響を受けています。森の中をゆっくりと歩く1頭のツキノワグマ。岩手県北部で、4月29日に地元のハンターが設置したカメラが捉えました。岩手県北部のハンター：たぶん親から離れたばかりですね。鼻から尻尾まで100cm前後、結構小柄ですよね。クマの体長は約1メートル。4月30日の深夜1時過ぎ、クマは迷うことなく箱わなの中へ。しかし、この箱