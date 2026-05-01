東京・福生市で4月29日、男がハンマーで少年らを殴りつけて、けがをさせ逃走していた事件で、警視庁は44歳の男を殺人未遂の疑いで逮捕しました。殺人未遂の疑いで逮捕された高林輝行容疑者（44）は29日午前7時20分ごろ、福生市加美平の路上で、ハンマーで少年を殴りつけ、殺害しようとした疑いが持たれています。高林容疑者は「うるさい」などと言いながらハンマーで少年を襲ったあと、駆け付けた警察官らにも農薬のようなものを吹