●日経平均が終値で6万円を突破4月27日に日経平均が終値で初めて6万円を突破したことについて、バフェット氏の来日が契機となっていたと、日本経済新聞が報じている。【こちらも】PBR1倍超え時代の新バリュー投資、質で選ぶ日本株の基準2026年4月中旬、バフェット氏は2023年以来の来日を果たしたが、それが日本株への追加投資への期待と投資家から受け止められたことが、株価の上昇に貢献したという。報道によると、バフェッ