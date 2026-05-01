「夏も近づく八十八夜〜」という歌を耳にしたことがある人も多いかもしれません。唱歌『茶摘』の一節です。八十八夜は、立春から数えて88日目にあたる雑節で、毎年5月2日ごろに訪れます。昔から茶摘みや農作業の大切な目安とされ、季節の移ろいを知らせる日として親しまれてきました。この記事では、八十八夜の意味や由来、気象の変化が生み出す新茶のおいしさの秘密、そして八十八夜の楽しみ方についてご紹介します。八十八夜とは