「夏も近づく八十八夜〜」という歌を耳にしたことがある人も多いかもしれません。唱歌『茶摘』の一節です。

八十八夜は、立春から数えて88日目にあたる雑節で、毎年5月2日ごろに訪れます。昔から茶摘みや農作業の大切な目安とされ、季節の移ろいを知らせる日として親しまれてきました。

この記事では、八十八夜の意味や由来、気象の変化が生み出す新茶のおいしさの秘密、そして八十八夜の楽しみ方についてご紹介します。

八十八夜とは

「八十八夜」は、立春から数えて88日目にあたる日のことです。

節分や彼岸と同じ“雑節”のひとつで、農作業の目安として古くから大切にされてきました。

八十八夜の日付は、立春(2月4日ごろ)によって多少前後しますが、毎年5月2日ごろで、2026年も5月2日となります。



「夜」という字が使われているのは、昔の暦が月の満ち欠けを基準に“夜数（よかず）”で日を数えていたためといわれています。ほかに、八十八夜が“霜の節目”であることから“夜の霜”に由来するという説もあります。



こうした由来を持つ八十八夜は、新茶の季節として親しまれています。

また、唱歌『茶摘』にも歌われるように、初夏の風景を象徴する日として根付いてきました。

なぜ新茶は八十八夜に摘まれるのか

新茶が八十八夜の頃に摘まれるわけは、ちょうどこの時期に新芽が柔らかく育ち、うまみ成分を多く含む最良の状態になるからです。



この時期に摘まれるお茶は「一番茶」と呼ばれます。

お茶は年間で数回収穫され、一番茶、二番茶、三番茶と続きますが、この中でも一番茶はうまみが豊かで渋みが少なく、さわやかな香りが最も際立つのが特徴です。



ただし、実際の収穫時期は地域によって異なります。春に気温が上がると新芽が伸び始め、南から北へと順に収穫が進んでいきます。この動きを「新茶前線」と呼び、九州南部の鹿児島県から始まり、佐賀県、静岡県、京都府、埼玉県などと、初夏に向かってゆっくり北上していくのです。

その年の気象によって新茶前線の進み方は早まったり遅れたりしますが、多くの地域では、八十八夜の頃には新芽がまさに摘み頃を迎えます。



＜参考＞

Japan Tea Action 日本茶業体制強化推進協議会「全国の取り組み」

https://japanteaaction.jp/zensen

気象がつくる“新茶のおいしさの理由”

八十八夜の頃に出回る新茶が特においしいのは、気象条件と茶葉の成分が深く関係しています。お茶のうまみの中心となる成分は、アミノ酸の一種「テアニン」です。

このテアニンがどのようにして新茶に届くのかは、実は半年も前からの気象の変化が影響します。



〇夏〜秋

日照が多く茶樹(お茶の木)がよく育ち、根の活動も活発になります。

この時期にテアニンのもととなる窒素を多く吸収し、根ではテアニンが合成されます。



〇冬

気温が低くなると茶樹は休眠に入り、代謝がゆっくりになるため、根で合成されたテアニンが消費されず蓄えられます。



〇春

気温の上昇とともに萌芽(芽が膨らむこと)が始まり、蓄えられたテアニンが新芽へ集まります。

冬に蓄えられたテアニンがこの時期に新芽へ集まることこそが、新茶のおいしさの理由です。



こうして成長した新芽は、八十八夜の頃には最も良い状態に整い、まさに摘み頃を迎えます。

さらに、テアニンは日光に当たると渋み成分のカテキンに変化します。しかし新茶は摘まれるまでの期間が短く、日光を受ける時間が少ないため、冬に蓄積されたテアニンが変化せずに多く残り、渋みの少ないまろやかな味わいが生まれます。

静岡県の調査では、一番茶(新茶)には三番茶の約4倍のアミノ酸(テアニンなど)が含まれるという結果が報告されています。



新茶は、このような気象条件との深い関わりによっておいしさが育ちますが、一方で八十八夜前後には気をつけるべき気象現象もあります。



＜参考＞

静岡県公式ホームページ

https://share.google/MC4xnFuK71wMNGzLZ



深耕時の断根が秋冬期の樹体内窒素および一番茶新芽の成分に及ぼす影響（茶業技術研究 No.49, 1979）

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/1979/49/1979_49_19/_pdf



幼茶樹の窒素吸収能力の季節変化（茶業研究報告【茶研報】 No.85, 1997）

https://www.jstage.jst.go.jp/article/cha1953/1997/85/1997_85_1/_pdf/-char/ja



JAふくおか八女「新茶・季節のお茶・一芯庵」

https://yamecha.biz/2024/03/05/%E6%96%B0%E8%8C%B6-%E5%AD%A3%E7%AF%80%E3%81%AE%E3%81%8A%E8%8C%B6-%E4%B8%80%E8%8A%AF%E5%BA%B5/

八十八夜の別れ霜とは

春は、日中は暖かくても夜は放射冷却で急に冷え込むことがあり、4月下旬〜5月上旬ごろまでは霜のリスクが続きます。新芽が育つこの時期に霜が降りると、芽が凍って枯れてしまうため、霜は茶農家にとって大敵です。



八十八夜の頃に降りる霜は「八十八夜の別れ霜」と呼ばれ、遅霜（春に降りる霜）への戒めの言葉として伝えられてきました。八十八夜を過ぎると霜が降りるほどの冷え込みがほとんどなくなるため、“別れ霜”には「霜との別れ」という意味が込められています。



一方で、「九十九夜の泣き霜」という言葉もあります。立春から99日目（5月中旬）でも遅霜が降りることがあり、この時期の霜が農作物に与える影響がいかに大きく、警戒されてきたかが分かります。



こうした霜への備えが重視されてきたことも、八十八夜が大切にされてきた背景にあります。

近年は防霜ファンなどの対策が普及し、霜害は少なくなってきています。

八十八夜の楽しみ方

八十八夜は、末広がりの「八」が重なることや、「米」という字を分解すると八十八になることから、豊作を願う“縁起の良い日”ともされてきました。「八十八夜に摘んだお茶を飲むと長生きできる」という言い伝えも残っています。



現代の八十八夜の楽しみ方には、次のようなものがあります。



・茶摘み体験で季節を肌で感じる

・八十八夜の新茶を淹れ、香りや味わいを楽しむ

・地域の行事やお祭りに参加する

・新茶を使ったスイーツや料理を味わう



八十八夜は、自然の移ろいと人々の暮らしが結びついた季節の節目の日です。

知識として理解したうえで、実際に新茶を味わったり、風景に触れたりすることで、この時期ならではの魅力をより実感できそうですね。