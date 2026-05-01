北海道の旭山動物園の焼却炉で妻の遺体を焼却するなど、死体損壊の疑いで逮捕された職員の男は、妻の遺体を車で運び込んだ可能性があることが新たに分かりました。死体損壊の疑いで逮捕されたのは、旭山動物園の職員・鈴木達也容疑者です。鈴木容疑者は3月31日、妻の由衣さんの遺体を動物園に運び込み、焼却炉で焼いた疑いがもたれています。由衣さんは3月下旬から行方が分からなくなっていて、警察が鈴木容疑者の供述をもとに動物