ロイヤルホテルと東急不動産は、「アンカード・バイ・リーガ大阪なんば」を4月3日に開業した。建物は地下1階、地上15階建て。客室はツイン131室、ダブル67室、ユニバーサルルーム2室の3タイプ全200室を設ける。室内には洗い場付きバスルームと独立洗面台、独立トイレを備え、一部はコネクトルーム機能で最大7名まで宿泊できる。室内には木村英輝の壁面アートを配した。コンセプトルームは畳敷きの和洋室ツインで、與座巧の松を描