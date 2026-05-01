明日2日は多くの所で晴れますが、東北は強風により交通が乱れる可能性があります。関東から西は夏日の地点が続出しそうです。3日頃は再び雨で、西・東日本の太平洋側を中心に雨や風が強まるでしょう。1週目期間の前半は風や雨が強まる関東以西は夏日地点増加明日2日は、低気圧が発達しながら北日本の東へ進む見込みです。雨雲は次第に離れて晴れのエリアが広がりますが、北日本は風の強い状態が続くでしょう。特に、東北では、