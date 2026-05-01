明日2日は多くの所で晴れますが、東北は強風により交通が乱れる可能性があります。関東から西は夏日の地点が続出しそうです。3日頃は再び雨で、西・東日本の太平洋側を中心に雨や風が強まるでしょう。

1週目 期間の前半は風や雨が強まる 関東以西は夏日地点増加

明日2日は、低気圧が発達しながら北日本の東へ進む見込みです。雨雲は次第に離れて晴れのエリアが広がりますが、北日本は風の強い状態が続くでしょう。特に、東北では、太平洋側を中心に、強風による交通への影響が大きくなるおそれがあります。

また、関東から九州にかけて、気温がグンと上がり、25℃以上の夏日の地点が続出するでしょう。屋外のレジャーなどは、無理をせず、こまめに水分や休憩をとるようにしてください。

3日午後から4日午前は、低気圧が日本付近を通過し、再び広く雨となりそうです。西日本から東日本にかけて、太平洋側を中心に雨や風の強まる所があるでしょう。

5日と6日は、ほぼ全国で晴れて、行楽日和となりそうです。連休明けの7日と8日もおおむね晴れるでしょう。気温は引き続き高めで、夏日の続く所もありそうです。

2週目 おおむね晴れ 連日のように所々で夏日

この期間は、ザッと雨が降ることはあるものの、おおむね晴れそうです。

気温は全国的に平年並みか高く、九州から関東にかけては連日のように多くの所で25℃くらいまで上がるでしょう。まだ、暑さにあまり慣れていないので、真夏のような高温にはならなくても体調を崩してしまう危険性があります。スポーツなどをする際は、暑さ対策を心掛けてください。

また、この時期は、昼間は汗ばむくらいでも、朝晩はヒンヤリします。脱いだり着たりと、調節のしやすい服装が良さそうです。