東海地方は、今日5月1日(金)は広い範囲で雨が降っています。今夜にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。明日2日(土)は、晴れて暑くなりますが、3日(日)は、早くも天気は下り坂です。今年のゴールデンウィークは、短い周期で天気が変わりそうです。今日1日(金)すでに多い所では100ミリ以上の大雨に今日1日(金)、低気圧や前線に伴う発達した雨雲は東へ進んで、静岡県に中心を移しています