東海地方は、今日5月1日(金)は広い範囲で雨が降っています。今夜にかけて、竜巻などの激しい突風、落雷、ひょう、急な強い雨に注意してください。明日2日(土)は、晴れて暑くなりますが、3日(日)は、早くも天気は下り坂です。今年のゴールデンウィークは、短い周期で天気が変わりそうです。

今日1日(金) すでに多い所では100ミリ以上の大雨に

今日1日(金)、低気圧や前線に伴う発達した雨雲は東へ進んで、静岡県に中心を移しています。1時間降水量は、静岡県東伊豆町(稲取)で25.5ミリ(1日午前9時30分まで)、静岡県伊豆市(天城山)で24.5ミリ(1日午前7時40分まで)、静岡県三島市で24.5ミリ(1日午前8時22分まで)、静岡県南伊豆町(石廊崎)で24.0ミリ(1日午前8時53分まで)の強い雨を観測するなど、静岡県を中心に雨脚が強まっています。また、24時間降水量(1日午前10時まで)は、三重県と静岡県で50ミリ以上を観測している所が多く、伊豆市(天城山)と三重県尾鷲市では、すでに100ミリ以上の大雨となっています。静岡県では、昼頃までが大雨のピークで、激しい雨や雷雨になる所があるでしょう。

今夜(1日)にかけての見通し 日差しに油断しないで 再び雨の降る所も

午後は、平野部を中心に雨が止む所がありますが、大気の不安定な状態が続くでしょう。上空の寒気の影響で、今夜遅くにかけて、雨雲や雷雲が発生しやすい状態が続く見込みです。今夜にかけて、変わりやすい天気になるでしょう。一旦晴れ間が出ても、またすぐに雲が広がって、雨や雷雨になる所がある見込みです。天気の急変に注意してください。

真っ黒な雲が近づいたり、雷の音が聞こえたり、急に冷たい風が吹いてきたら、天気急変のサインです。すぐに安全な建物内に避難するなど、安全確保に努めましょう。

午後は、だんだん気温が上がり、寒さは緩む見込みです。

明日2日(土)は絶好のお出かけ日和も急な暑さに注意

明日2日(土)は、上空の寒気が抜けて、大気の状態が安定するでしょう。東海地方は、朝から晴れて、絶好の行楽日和になる見込みです。強い日差しで気温は上がりやすく、最高気温は、名古屋と津で27℃、岐阜で26℃、静岡で29℃の予想です。広く夏日になり、真夏日(最高気温30℃以上)に迫る所もあるでしょう。

暑さに体が慣れていないこの時期です。急な暑さとなるため、より一層熱中症に注意してください。また、紫外線も強まってきています。帽子や日傘の活用、日焼けどめクリームなどで、対策を万全にしましょう。

3日(日)夜から再び雨に 4日(月・祝)は雨量が多くなる恐れ

3日(日)は、天気は下り坂で、夜は雨の降る所が多いでしょう。日中は天気が持つ所が多くなりますが、予想よりも早く降り始める可能性もありそうです。お出かけは、折りたたみ傘があると安心です。

4日(月・祝)は、前線が通過するため、各地で雨が降るでしょう。朝にかけては、大雨に注意が必要です。日中も雨が降ったり止んだりで、お出かけにはあいにくの天気となりそうです。

5日(火・祝)から6日(水・祝)は、大体晴れて、汗ばむ陽気が続くでしょう。お出かけ日和になりますが、山間部を中心に、にわか雨の可能性がありそうです。山や川のレジャーは特に、急な空模様の変化に注意してください。