同僚のクレジットカードで携帯電話料金を支払ったとして、滋賀県警は、警察署に勤務する２０歳代の男性巡査を、電子計算機使用詐欺の疑いで地検に書類送検した。男性巡査は減給１０分の１（３か月）の懲戒処分を受け、依願退職した。いずれも９日付。県警監察官室によると、巡査は２０２３年１０月７日、不正に取得した同僚のクレジットカード情報を使って、自身の携帯電話料金約８万４千円を支払った疑い。上司に打ち明けて発