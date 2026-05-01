リンクをコピーする

○経済統計・イベントなど ０８：３０日・東京都区部消費者物価指数 ０８：５０日・対外対内証券売買契約等の状況 １０：２０日・３カ月物国庫短期証券の入札 １０：３０日・１０年物物価連動国債の入札 １０：３０豪・卸売物価指数 １７：３０英・消費者信用残高 １７：３０英・マネーサプライ １７：３０英・製造業購買担当者景気指数（改定値） ２２：４５米・製造業購買担当者景気指数（改