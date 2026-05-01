１日の主なマーケットイベント
○経済統計・イベントなど
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札
１０：３０ 豪・卸売物価指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
※ドイツ，フランス，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インド，インドネシア市場などが休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＩＴメディア<2148>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エムスリー<2413>，双日<2768>，クラシル<299A>，ジョイ本田<3191>，伊勢化<4107>，アイカ工<4206>，ネクセラ<4565>，ちゅうぎんＦ<5832>，ＡＲＥＨＤ<5857>，アルインコ<5933>，エラン<6099>，ＤＭＧ森精機<6141>，ガリレイ<6420>，ＪＶＣケンウ<6632>，エプソン<6724>，タムロン<7740>，Ｊ・ＴＥＣ<7774>，伊藤忠<8001>，丸紅<8002>，三井物<8031>，住友商<8053>，三菱商<8058>，ＳＢＩ新生銀<8303>，ＳＢＩ<8473>，フジ住<8860>，イチネンＨＤ<9619>，ＤＴＳ<9682>，旭情報<9799>ほか
※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか
出所：MINKABU PRESS
０８：３０ 日・東京都区部消費者物価指数
０８：５０ 日・対外対内証券売買契約等の状況
１０：２０ 日・３カ月物国庫短期証券の入札
１０：３０ 日・１０年物物価連動国債の入札
１０：３０ 豪・卸売物価指数
１７：３０ 英・消費者信用残高
１７：３０ 英・マネーサプライ
１７：３０ 英・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２２：４５ 米・製造業購買担当者景気指数（改定値）
２３：００ 米・ＩＳＭ（サプライマネジメント協会）製造業景況指数
※ドイツ，フランス，中国，台湾，韓国，シンガポール，マレーシア，タイ，フィリピン，インド，インドネシア市場などが休場
○決算発表・新規上場など
決算発表：ＩＴメディア<2148>，伊藤米久ＨＤ<2296>，エムスリー<2413>，双日<2768>，クラシル<299A>，ジョイ本田<3191>，伊勢化<4107>，アイカ工<4206>，ネクセラ<4565>，ちゅうぎんＦ<5832>，ＡＲＥＨＤ<5857>，アルインコ<5933>，エラン<6099>，ＤＭＧ森精機<6141>，ガリレイ<6420>，ＪＶＣケンウ<6632>，エプソン<6724>，タムロン<7740>，Ｊ・ＴＥＣ<7774>，伊藤忠<8001>，丸紅<8002>，三井物<8031>，住友商<8053>，三菱商<8058>，ＳＢＩ新生銀<8303>，ＳＢＩ<8473>，フジ住<8860>，イチネンＨＤ<9619>，ＤＴＳ<9682>，旭情報<9799>ほか
※海外企業決算発表：シェブロン，エクソン・モービルほか
出所：MINKABU PRESS