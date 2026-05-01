４月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円５９銭前後と前日と比べて３円８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円７０銭前後と同３円５０銭程度のユーロ安・円高だった。 日本時間夕方に片山さつき財務相と三村淳財務官が「かねてより断固たる措置に言及をしてきたところだが、いよいよかねてから申し上げてきた断固たる措置を取る