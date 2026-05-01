４月３０日のニューヨーク外国為替市場のドル円相場は、１ドル＝１５６円５９銭前後と前日と比べて３円８０銭程度のドル安・円高で取引を終えた。ユーロは１ユーロ＝１８３円７０銭前後と同３円５０銭程度のユーロ安・円高だった。



日本時間夕方に片山さつき財務相と三村淳財務官が「かねてより断固たる措置に言及をしてきたところだが、いよいよかねてから申し上げてきた断固たる措置を取るタイミングが近づいている」と為替市場を強く牽制。そのあと日本の通貨当局による為替介入とみられる円買い・ドル売りが断続的に入り、ドル円相場は１５５円５７銭をつける場面があった。ニューヨーク市場では前週分の米新規失業保険申請件数が市場予想よりも少なかったことや、３月の米個人消費支出（ＰＣＥ）物価指数の前年同月比の上昇率が約３年ぶりの高水準となったことを手掛かりに下げ渋ったが、持ち高調整の動きなどから米長期金利が低下したことがドルの重荷となり戻りは鈍かった。



ユーロは対ドルで１ユーロ＝１．１７３１ドル前後と前日と比べて０．００５５ドル程度のユーロ高・ドル安だった。



出所：MINKABU PRESS