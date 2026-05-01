4児の母でタレントの東原亜希（43）が30日、自身のインスタグラムを更新。継続しているトレーニングを明かした。【画像】「柔らか！」東原亜希が継続していること投稿で「想像以上にキツかったピラティス。継続してだいぶ経過したのでそろそろやってると言ってもいいかな、と思いまして、笑」と告白した。続けて「もはや流行りとかではなくて、本当に素晴らしいね。苦手だった場所と向き合う心のトレーニングでもあります」