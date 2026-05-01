4児の母・東原亜希、そろそろ「言ってもいいかな」 継続していること「苦手だった場所と向き合う心のトレーニングでもあります」
4児の母でタレントの東原亜希（43）が30日、自身のインスタグラムを更新。継続しているトレーニングを明かした。
【画像】「柔らか！」東原亜希が継続していること
投稿で「想像以上にキツかったピラティス。継続してだいぶ経過したのでそろそろやってると言ってもいいかな、と思いまして、笑」と告白した。
続けて「もはや流行りとかではなくて、本当に素晴らしいね。苦手だった場所と向き合う心のトレーニングでもあります」としみじみ。「始めて良かったことしかない！」とつづり、「自分で歩ける、ご飯が食べられる、機嫌良く健康でいられる。そのためにコツコツと」と決意を込めた。
2枚のトレーニング中の写真を公開。ファンからは「めちゃくちゃ柔らかくていいなぁ〜」「マシンピラティス気持ちいいですよね」などのコメントが寄せられた。
東原は柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。
【画像】「柔らか！」東原亜希が継続していること
投稿で「想像以上にキツかったピラティス。継続してだいぶ経過したのでそろそろやってると言ってもいいかな、と思いまして、笑」と告白した。
続けて「もはや流行りとかではなくて、本当に素晴らしいね。苦手だった場所と向き合う心のトレーニングでもあります」としみじみ。「始めて良かったことしかない！」とつづり、「自分で歩ける、ご飯が食べられる、機嫌良く健康でいられる。そのためにコツコツと」と決意を込めた。
2枚のトレーニング中の写真を公開。ファンからは「めちゃくちゃ柔らかくていいなぁ〜」「マシンピラティス気持ちいいですよね」などのコメントが寄せられた。
東原は柔道家の井上康生氏（47）と2008年に結婚。09年5月に第1子長女、10年11月には第2子長男、15年7月に第3子・第4子となる双子の女児を出産した。