職場で金品が盗まれると安心して働けなくなってしまう。犯人が同僚だったと分かればなおさらだ。投稿を寄せた関西在住の30代男性（福祉・介護）は、学生時代にアルバイトをしていた障がい者のグループホームで起きた事件について、こう切り出した。（文：篠原みつき）「職員が複数の利用者から金銭を盗んでました」帳簿と残金が合わない…後から繋がった羽振りの良さ男性は別の職員から後になってその事実を聞いたというが、発覚前