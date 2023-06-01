1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万9560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては275.08円高。出来高は8746枚となっている。 TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント安で推移。 ○主要先物価格・0時00分時点 銘柄清算値(終値)前日清算値比出来高 日経225先物 59560