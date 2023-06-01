　1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万9560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては275.08円高。出来高は8746枚となっている。

　TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント安で推移。

○主要先物価格・0時00分時点

銘柄　　　　　　　清算値(終値)　前日清算値比　　　出来高
日経225先物 　　　　　　 59560　　　　　 +30　　　　8746
日経225mini 　　　　　　 59555　　　　　 +25　　　193052
TOPIX先物 　　　　　　　　3717　　　　　 -27　　　 21581
JPX日経400先物　　　　　 33890　　　　　-290　　　　 524
グロース指数先物　　　　　 748　　　　　　-4　　　　 822
東証REIT指数先物　　売買不成立

株探ニュース