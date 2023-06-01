日経225先物：1日0時＝30円高、5万9560円
1日0時00分現在、大阪取引所の日経225先物期近2026年6月限は前日比30円高の5万9560円と小幅高で推移。日経平均株価の現物終値5万9284.92円に対しては275.08円高。出来高は8746枚となっている。
TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59560 +30 8746
日経225mini 59555 +25 193052
TOPIX先物 3717 -27 21581
JPX日経400先物 33890 -290 524
グロース指数先物 748 -4 822
東証REIT指数先物 売買不成立
株探ニュース
TOPIX先物期近は3717ポイントと前日比27ポイント安、TOPIXの現物終値比は10.21ポイント安で推移。
○主要先物価格・0時00分時点
銘柄 清算値(終値) 前日清算値比 出来高
日経225先物 59560 +30 8746
日経225mini 59555 +25 193052
TOPIX先物 3717 -27 21581
JPX日経400先物 33890 -290 524
グロース指数先物 748 -4 822
東証REIT指数先物 売買不成立
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