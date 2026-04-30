【モデルプレス＝2026/04/30】サバイバルオーディション番組「PRODUCE 101 JAPAN」の第4弾となる「PRODUCE 101 JAPAN 新世界」（毎週木曜よる9時〜）の第4話が4月16日、動画配信サービス・Lemino（レミノ）にて独占配信され、6週目の順位が発表された。【写真】「日プ」6週目順位発表で1位となったイケメン練習生◆「日プ新世界」6週目順位発表1位は韓国のオーディション番組「MAKEMATE1」出身で、チャーミングなキャラクターが注