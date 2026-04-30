J1番記者さんが『J1の今』を伝えるJ論チャンネル。藤原裕久｜長崎サッカーマガジン「ViSta」海江田哲朗｜スタンド・バイ・グリーン上記サイトの2人が『J1百年構想リーグ 第12節 長崎vsG大阪』について語った動画となります。◯関連LIVE終盤勝負の分かれ目とは？【番記者が語るJ1百年構想リーグ第12節レビューショー】