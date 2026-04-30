本日の日経平均株価は、米利下げ観測の後退や原油高でリスク回避の売りが優勢となり、前営業日比632円安の5万9284円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。 上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は2ケタ営業増益となり中計の目標も増額したトーエネック