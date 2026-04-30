本日の【上場来高値更新】 ＮＧＫ、村田製など29銘柄
本日の日経平均株価は、米利下げ観測の後退や原油高でリスク回避の売りが優勢となり、前営業日比632円安の5万9284円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は2ケタ営業増益となり中計の目標も増額したトーエネック <1946> [東証Ｐ]、27年3月期最高益・増配予想で自社株買いも発表したＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、27年3月期も営業最高益・増配を見込むＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、データセンター関連需要増加で今期は最終益25％増を計画する村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
株探ニュース
上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は2ケタ営業増益となり中計の目標も増額したトーエネック <1946> [東証Ｐ]、27年3月期最高益・増配予想で自社株買いも発表したＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、27年3月期も営業最高益・増配を見込むＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、データセンター関連需要増加で今期は最終益25％増を計画する村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。
※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。
■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名 市場 業種
<1946> トーエネク 東Ｐ 建設業
<2737> トーメンデバ 東Ｐ 卸売業
<2802> 味の素 東Ｐ 食料品
<3105> 日清紡ＨＤ 東Ｐ 電気機器
<3445> ＲＳテクノ 東Ｐ 金属製品
<3449> テクノフレ 東Ｓ 金属製品
<3891> 高度紙 東Ｓ パルプ・紙
<4062> イビデン 東Ｐ 電気機器
<4063> 信越化 東Ｐ 化学
<5333> ＮＧＫ 東Ｐ ガラス土石製品
<5589> オートサーバ 東Ｓ 情報・通信業
<5706> 三井金属 東Ｐ 非鉄金属
<6085> アーキテクツ 東Ｇ サービス業
<6136> ＯＳＧ 東Ｐ 機械
<6327> 北川精機 東Ｓ 機械
<6383> ダイフク 東Ｐ 機械
<6387> サムコ 東Ｐ 機械
<6407> ＣＫＤ 東Ｐ 機械
<6503> 三菱電 東Ｐ 電気機器
<6507> シンフォニア 東Ｐ 電気機器
<6622> ダイヘン 東Ｐ 電気機器
<6644> 大崎電 東Ｐ 電気機器
<6762> ＴＤＫ 東Ｐ 電気機器
<6856> 堀場製 東Ｐ 電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ 東Ｐ 電気機器
<6890> フェローテク 東Ｓ 電気機器
<6981> 村田製 東Ｐ 電気機器
<7981> タカラスタ 東Ｐ その他製品
<9412> スカＪＳＡＴ 東Ｐ 情報・通信業
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