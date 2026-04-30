　本日の日経平均株価は、米利下げ観測の後退や原油高でリスク回避の売りが優勢となり、前営業日比632円安の5万9284円と続落した。相場全体が下落するなか、逆行高で上場来高値を更新した銘柄は29社だった。上場来高値を更新した銘柄は過去の売買による抵抗帯がなく、いわゆる“株価青天井”銘柄として注目される。

　上場来高値を更新した主な銘柄は、27年3月期は2ケタ営業増益となり中計の目標も増額したトーエネック <1946> [東証Ｐ]、27年3月期最高益・増配予想で自社株買いも発表したＮＧＫ <5333> [東証Ｐ]、27年3月期も営業最高益・増配を見込むＴＤＫ <6762> [東証Ｐ]、データセンター関連需要増加で今期は最終益25％増を計画する村田製作所 <6981> [東証Ｐ]など。そのほか、ニッポン高度紙工業 <3891> [東証Ｓ]は4日連続で高値を更新した。

※24年1月時点で株式を新規公開し、東証プライム、スタンダード、グロース市場に上場する銘柄を対象とした。

■本日、上場来高値を更新した銘柄一覧
コード 銘柄名　　　　市場　業種
<1946> トーエネク　　東Ｐ　建設業
<2737> トーメンデバ　東Ｐ　卸売業
<2802> 味の素　　　　東Ｐ　食料品
<3105> 日清紡ＨＤ　　東Ｐ　電気機器
<3445> ＲＳテクノ　　東Ｐ　金属製品

<3449> テクノフレ　　東Ｓ　金属製品
<3891> 高度紙　　　　東Ｓ　パルプ・紙
<4062> イビデン　　　東Ｐ　電気機器
<4063> 信越化　　　　東Ｐ　化学
<5333> ＮＧＫ　　　　東Ｐ　ガラス土石製品

<5589> オートサーバ　東Ｓ　情報・通信業
<5706> 三井金属　　　東Ｐ　非鉄金属
<6085> アーキテクツ　東Ｇ　サービス業
<6136> ＯＳＧ　　　　東Ｐ　機械
<6327> 北川精機　　　東Ｓ　機械

<6383> ダイフク　　　東Ｐ　機械
<6387> サムコ　　　　東Ｐ　機械
<6407> ＣＫＤ　　　　東Ｐ　機械
<6503> 三菱電　　　　東Ｐ　電気機器
<6507> シンフォニア　東Ｐ　電気機器

<6622> ダイヘン　　　東Ｐ　電気機器
<6644> 大崎電　　　　東Ｐ　電気機器
<6762> ＴＤＫ　　　　東Ｐ　電気機器
<6856> 堀場製　　　　東Ｐ　電気機器
<6866> ＨＩＯＫＩ　　東Ｐ　電気機器

<6890> フェローテク　東Ｓ　電気機器
<6981> 村田製　　　　東Ｐ　電気機器
<7981> タカラスタ　　東Ｐ　その他製品
<9412> スカＪＳＡＴ　東Ｐ　情報・通信業

株探ニュース