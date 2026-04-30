神宮球場で４月１６日に行われたヤクルト―ＤｅＮＡ戦で球審を務め、バットが側頭部に当たった川上拓斗審判員（３０）について、日本野球機構が３０日、容体を発表した。同日、入院先の医療機関の集中治療室から一般病棟に移ったが、まだ意識は回復していないという。