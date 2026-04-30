中東情勢悪化に伴う原油価格の高騰などで石川県内の経済にも影響が出ています。30日は県と業界団体など30の団体が一堂に会し、今後の対策を協議。石川県の山野知事は、早期に必要な施策を検討する方針です。建設や運輸、製造、農林水産など、幅広い業界の代表らが集まって開かれた「中東情勢に関する対策会議」。中東情勢悪化に伴う原油価格の高騰で、石川県内でも資材不足や供給不安などが広がっていて、出席者が山野知事に厳しい