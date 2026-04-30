日本取引所が公表した先物手口情報によると、4月30日の日中取引における外国証券各社の売買動向は以下の通り。 ◯ABNクリアリン証券 限月取引高(立会内) 日経225先物 6月限 18869( 16322) 9月限 215(65) TOPIX先物 6月限 26498( 24926) 9月限 201( 1) 日経225ミニ 5月限7646(714