大阪6月限 日経225先物59530-490（-0.81％） TOPIX先物3744.0-34.0（-0.89％） ※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示 日経225先物（6月限）は前日比490円安の5万9530円で取引を終了。寄り付きは5万9200円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8915円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。前場中盤にかけて5万9540円まで下げ渋る動きをみせたものの、前場終盤にショートが強まり5万9010円まで売ら