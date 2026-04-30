株価指数先物【引け後】 5連休を前に一段と短期的なトレード 株価指数先物【引け後】 5連休を前に一段と短期的なトレード

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大阪6月限

日経225先物 59530 -490 （-0.81％）

TOPIX先物 3744.0 -34.0 （-0.89％）

※取引所発表の「清算値（帳入値）」を表示



日経225先物（6月限）は前日比490円安の5万9530円で取引を終了。寄り付きは5万9200円と、シカゴ日経平均先物の清算値（5万8915円）にサヤ寄せする形で、売りが先行した。前場中盤にかけて5万9540円まで下げ渋る動きをみせたものの、前場終盤にショートが強まり5万9010円まで売られた。



ランチタイムは5万9100円～5万9300円辺りで保ち合い、後場に入りレンジを下抜くと、5万8990円まで下落幅を広げた。ただ、スキャルピング中心のトレードのなかで終盤にかけてはカバーが入り、引け間際には5万9600円まで下げ幅を縮める場面もみられた



米国市場の流れを引き継ぐ形で売り先行となったが、5万9000円辺りでは下げ渋りをみせている。ナイトセッションで割り込んでいたボリンジャーバンドの+1σ（5万9520円）を捉える場面では、戻り待ち狙いのショートが入りやすかったが、辛うじて同バンドを上回って終えた。再び+1σが支持線として意識されてくるようだと、積極的にショートを仕掛けてくる流れにはならないだろう。+2σ（6万2490円）とのレンジが意識され、+1σ水準では押し目待ち狙いのロング対応に向かわせそうである。



ただし、明日は5連休を前により短期的なトレードが中心となろう。トランプ米大統領はイランの核開発問題に対処する合意を引き出すまで、同国の港湾に対する海上封鎖を解除しない方針であることが伝えられている。一方で、イランは交渉再開や海峡の再開には応じない姿勢を崩していない。原油先物価格がアジア時間で一時1バレル＝110ドル台に上昇するなか、連休中の情勢悪化への警戒が根強く、ポジションとしてはニュートラルに近づけておきたいだろう。



週足の+1σ（5万8600円）と+2σ（6万1110円）とのレンジは継続。オプション権利行使価格の5万8750円から5万9750円辺りのレンジを想定しておきたい。



NT倍率は先物中心限月で15.90倍（28日は15.88倍）に上昇した。28日は16.18倍から15.85倍まで大きく下げる形だったが、一気に+1σ（15.73倍）に接近してきたことで、NTショートの巻き戻しが入っているようである。ただし、一時15.99倍まで上昇する場面もみられたが、アドバンテスト<6857>［東証P］の下げが重荷になっていた。



手口面（6月限：立会内）では、日経225先物はABNクリアリン証券が1万6322枚、ソシエテジェネラル証券が1万0635枚、バークレイズ証券が6589枚、モルガンMUFG証券が3395枚、ゴールドマン証券が1897枚、松井証券が1442枚、BNPパリバ証券が1255枚、ドイツ証券が1211枚、インタラクティブ証券が1168枚、JPモルガン証券が946枚だった。



TOPIX先物はソシエテジェネラル証券が2万9250枚、ABNクリアリン証券が2万4926枚、バークレイズ証券が2万1462枚、モルガンMUFG証券が7958枚、JPモルガン証券が7771枚、ゴールドマン証券が5063枚、BNPパリバ証券が4066枚、ビーオブエー証券が3783枚、野村証券が2012枚、みずほ証券が1820枚だった。



株探ニュース