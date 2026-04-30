年齢を重ねても健康に過ごすには、どうすればいいのか。耳鼻咽喉科医の木村至信さんは「口呼吸をしている人は気をつけてほしい。体内に雑菌が入りやすくなり、最悪の場合、認知症や命に関わる病気につながる。鼻づまりに悩む人は、ぜひ試してほしい簡単な方法がある」という――。（第1回）※本稿は、木村至信『1万人の鼻の悩みを解決した医師が教える鼻炎のリセット法』（アスコム）の一部を再編集したものです。写真＝iStock.c